Venerato a CN24: "Petagna-Napoli, offerta da 18mln! Il giocatore ha già accettato, attesa in queste ore la risposta della SPAL"

Calciomercato Napoli - La trattativa tra il Napoli e la SPAL per l'attaccante Andrea Petagna è in dirittura d'arrivo, secondo quanto riferito a CalcioNapoli24 dal giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato.

"Si attendono solo le mail dei documenti, ma il più è fatto. Giuntoli ha rimodulato offerta di ieri notte (15 milioni di euro più 1 milione di bonus) offrendo agli emiliani 16 milioni di euro più altri 2 milioni legati a bonus, per un totale di 18 milioni.

Attesa in queste ore la replica ufficiale del presidente della Spal per dare via alla macchina organizzativa, che dovrebbe consentire alla punta di svolgere le visite mediche a Villa Stuart domattina. Il giocatore ha già accettato cinque anni di contatto: guadagnerà 1,7 milioni di euro netti più altri 200mila di bonus"