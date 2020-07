Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, passi in avanti! Il calciatore chiede un'offerta migliore e ADL è pronto a formularla"

Calciomercato Napoli - Il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

Osimhen

Osimhen-Napoli, le parole di Venerato

"Osimhen-Napoli forse da qualche ora più vicini dopo giorni di attesa. In giornata la punta nigeriana avrebbe per la prima volta chiesto ragguagli sull'offerta economica partenopea. Fino a ieri sera non era mai accaduto. Gli agenti gli hanno illustrato per sommi capi l'idea del club Campano ( 3 milioni netti con bonus) anticipandogli che hanno già fatto presente al Napoli di migliorarla ( sfiorando i 4 milioni grazie a bonus consistente). Ma l'apertura al sodalizio di Aurelio de Laurentiis sembra evidente. Si procede a piccoli passi (il ragazzo ha i suoi tempi e vanno rispettati. Pressarlo é controproducente) ma l'ottimismo regna sovrano. Osimhen sa che il Napoli lo attende a braccia aperte ma non lo pressa. Un atteggiamento che sta premiando i partenopei. Oggi registriamo un nuovo piccolo ma importante passo avanti che premia costanza e serietà di società e tecnico. La premier può in fondo attendere se ti offrono la Maglia di Maradona, Careca e Zola".