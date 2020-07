Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, niente Premier League! La conferma dell'entourage, dirà sì all'azzurro"

Calciomercato Napoli - Osimhen-Napoli, aggiornamenti da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, è intervenuto in diretta a Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in diretta su CalcioNapoli 24 Tv. Ecco quanto evidenziato sugli ultimi aggiornamenti del Napoli calcio:

Osimhen

Calciomercato: Osimhen-Napoli, le ultime da Venerato della RAI

“Osimhen non ha detto ancora sì al Napoli, dalla parte degli agenti c’era la volontà di dare una risposta entro ieri. Il suo entourage mi ha detto che il ragazzo ancora continua a prendere tempo, non vuole avere un tempo limite. Osimhen sogna la Premier, l’abbiamo detto mesi fa e ora tutti seguono l’onda. La prima offerta è stata fatta un mese fa al calciatore. Il ragazzo voleva andare in Nigeria dal padre per parlarne, ma Lopez del Lille negò tutto. Poi il ragazzo ha subito la perdita del padre, ed è stato un forte choc. Il Napoli non è indispettito ma inizia a perdere la pazienza un po’, dopo i giorni napoletani sperava di chiudere e incassare subito il sì. Non ci sono offerte dalla Premier League e dall’Inter, sono queste le parole ufficiali dall’entourage. Il ragazzo continua a prendere tempo, solo questo. C’è discreto ottimismo, il suo entourage crede che alla fine accetterà il Napoli. Non saprei quanto il Napoli aspetterà, al momento il tempo c'è e Milik ancora non è stato venduto. Il Napoli pensava soltanto che ad oggi sarebbe stato più avanti nella trattativa. I colloqui con Gattuso e De Laurentiis sono andati bene. Pépé non voleva il Napoli, gli agenti hanno giocato sporco per arrivare all'Arsenal, oggi è diverso rispetto allo scorso anno”.