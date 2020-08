Venerato a CN24: "Novi nomi per la fascia sinistra del Napoli, rispunta l'ipotesi Grimaldo! Piacciono anche Matvijenko e Mykolenko"

Ciro Venerato collega di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Nuovi nomi per la corsia sinistra del Napoli. In attesa di dipanare la matassa col Real Madrid per Reguilon che piace alla Lazio, e per cui gli spagnoli chiedono 25 mln, Giuntoli riallaccia i contatti con l'agente del giovane polacco Karbownik che costa 7 milioni e intriga Gattuso. Poi, in giornata nuovi contatti con Jorge Mendes e Claudio Vigorelli. Il portoghese rilancia Grimaldo del benfica che costa 28 milioni e che rimane un'ipotesi remota, il procuratore milanese propone Matvijenko dello Shaktar. Il giocatore costa 15 milioni e piace molto a Giuntoli. Più difficile puntare su Mykolenko che piace ma è extracomunitario e il Napoli utilizzerà lo slot per Gabriel".