Venerato a CN24: "Non solo Allan, anche Maksimovic nel mirino dell'Everton! Il Napoli lo valuta 15 milioni, sul giocatore tre club italiani"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcuni aggiornamenti ai nostri microfoni circa le operazioni del Napoli nel reparto arretrato:

"Asse caldo con l'Everton . Ancelotti tratta non solo Allan ma anche Maksimovic valutato 15 miloni dal club azzurro. Sul giocatore anche la Fiorentina e la Roma ( che cerca un erede per Smalling) . Voci anche sul Milan ( non confermate dal club rossonero) ma chi fa sul serio è proprio l'Everton. Una conferma indiretta sul futuro partenopeo di Gabriel. Ancelotti lo voleva a tutti i costi. Avrà capito che il Napoli ha ormai blindato il brasiliano ed ha quindi virato su Maksimovic da lui rilanciato nella sua esperienza campana. Non solo Allan quindi. Anche Maksimovic si avvicina alla Premier".