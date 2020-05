Venerato a CN24: "Nandez-Napoli pista non percorribile. Veretout e Ricci ritenuti più idonei al gioco di Gattuso"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni sugli ultimi rumors di casa Napoli. Ecco quanto evidenziato sul centrocampo azzurro:

"Nandez-Napoli, una pista non percorribile. Costi non in linea: il club azzurro lo valuta meno di 10 miloni, Giulini ( che lo pagò 18) chiede quasi il triplo ( la clausola rescissoria poi è di 38). Senza resettare la valutazione tecnica, discreta ma non eccelsa per lo scouting partenopeo. Veretout e Ricci ( ma non solo) ritenuti piu idonei del sardo al gioco di Gattuso".