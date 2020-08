Venerato a CN24: "Allan? Il Napoli avrebbe già comunicato a Tottenham, Atletico Madrid e West Ham che andrà all’Everton"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Jeremie Boga e Cengiz Under come sostituti di José Callejon? Gattuso ha chiesto un esterno, se non arrivasse Boga che è il primo della lista, sarebbe felice di avere Under. Col Sassuolo non ci sono stati mai enormi affari, non mi aspetto grandi sorprese ma i dialoghi continuano: ad oggi penso che la pista meno impervia sia quella per Under, ma il mercato è talmente aperto che può succedere di tutto.

Allan-Everton? Il Napoli ha chiesto 30 milioni più 5 milioni legati a bonus, potrebbe esserci uno sconto sulle rate oppure sul raggiungimento dei bonus, che potrebbe essere più difficile. Nei primi dieci giorni di settembre Allan diventerà un calciatore dell’Everton: si tratta sul contratto del calciatore, siamo a 3,5 milioni di euro più mezzo milione legato a bonus. È una operazione che si farà, si limano dettagli sui bonus e sulle commissioni. Mi arriva voce che il Napoli abbia già comunicato a Tottenham, Atletico Madrid e West Ham che il giocatore andrà all’Everton”