Venerato a CN24: "Mertens? Il rinnovo non è legato a durata o soldi, ha chiesto un bonus di 5mln al Napoli! Smentite su Vertonghen"

"Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Soumaré? Il Napoli non s’è mai sognato di offrire cinquanta milioni, sono costi eccessivamente rischiosi per un club come quello azzurro: nemmeno Juventus ed Inter potrebbero permettersi esborsi su un giovane del genere. Il Napoli l’ha seguito un mese fa, il Lille ha sparato altissimo sulla valutazione e dunque non è un calciatore adatto alle casse italiane: o va al Paris Saint-Germain oppure in Premier League.

Mi arrivano smentite secche su Vertonghen del Tottenham per un eventuale trasferimento a giugno per fine stagione.

Ghoulam? Vediamo come sta fisicamente, l’infortunio non giova al suo momento: il Napoli dopo aver chiuso il centrocampista, penserà al terzino ed i nomi sono diversi. Ad oggi a Gattuso piacciono Koutris dell’Olympiakos e Rodriguez del Milan: quest’ultimo solo in prestito ed in ballottaggio con Mario Rui senza posto fisso. Al Napoli sono arrivate proposte su Masuaku e Kurzawa, ma sono difficili per le richieste di ingaggio e di intermediazione.

Rinnovi Maksimovic, Zielinski e Milik? Si faranno, sono destinati a chiudersi in tempi diversi. Purtroppo le tempistiche economiche del Napoli vanno seguite, gli azzurri non sono Juventus o Inter ma un club di medio livello che fattura 120-160 milioni senza la Champions: non si possono fare certi contratti perchè non c’è la garanzia di fare cinque Champions League di fila. Ci sta che arrivino richieste da parte di club più ricchi, e poi i diritti di immagini e le clausole portano a lungaggini di vario tipo.

Mertens? Il rinnovo non è legato a durata o soldi nel prossimo contratto, ma ad un bonus alla firma: la cifra si aggira attorno ai cinque milioni di euro, ed il Napoli ci pensa. Mertens vuole restare ma alle sue condizioni, ed il Napoli ne ha diverse. Se non si firma entro gennaio, la vedo difficile. Entro il 10 gennaio ci sarebbe una clausola da 10 milioni valida per l’estero.

Callejon? Così come per Allan, c’entra Gattuso: fino a due mesi fa sembrava scontato l’addio, Gattuso sta chiedendo valutazioni al Napoli sullo spagnolo ma lo stesso mister ha soli sei mesi di contratto. Se restasse, aumenterebbero le possibilità di conferma di José.

Lobotka in campo? Fabian o Zielinski andrebbero in panchina, Allan giocherebbe tutta la vita. In un centrocampo a tre andrebbe così, facciamo prima arrivare Lobotka: se resta Gattuso e Lobotka esplode, per me l'anno prossimo resta Zielinski e viene venduto Fabian"