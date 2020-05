Venerato a CN24: "Mertens al Milan? Nessuna trattativa! Sul belga solo Inter e Chelsea"

Calciomercato Napoli - Dries Mertens-Milan, arrivano aggiornamenti di calcio mercato. Ciro Venerato, collega di Rai Sport, ed esperto di mercato. Ha detto la sua riguardo il presunto accordo già raggiunto tra l'attaccante belga e il Milan per la prossima stagione. Nelle ultime ore circolava una news dalla Spagna che segnalava l'accordo già raggiunto tra le parti in questione: Mertens e il Milan per la prossima stagione di Serie A. Queste le parole che ha rilasciato Venerato ai microfoni di Calcionapoli24:

Mertens

Calciomercato - Mertens-Milan, la smentita