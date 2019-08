Venerato a CN24: "Mendes ha offerto Falcao al Napoli, no secco dagli azzurri. Tutto fatto per Llorente"

Ciro Venerato, collega della RAI, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla redazione di CalcioNapoli24:

"Emerge un retroscena di mercato. Pochi giorni fa (prima di affondare su llorente) Jorge Mendes ha offerto a de Laurentiis il cartellino di Falcao. Sfumato il suo passaggio al Galatasaray, l'agente l'ha offerto non solo al Valencia, ma anche a Napoli. No secco del club azzurro forse non solo per lo stipendio (12 netti ma il monaco era disposto in parte a contribuire) ma anche per altre motivazioni. Il club ha puntato su milik.

Falcao con la maglia del Monaco

Cerca una punta esperta ma disposto ad andare in panchina. Llorente il profilo individuato. Ieri sera (come anticipato al tg sport rai delle 18.30) vertice a Firenze con l'entourage della punta per definire i dettagli della trattativa ormai in dirittura d'arrivo".