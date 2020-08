Venerato a CN24: "Matvienko affare da 15-20mln! Stipendio da 2mln, il Napoli lo tiene in stand-by ma piace per un motivo tattico"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Matvienko dello Shakhtar? Discorso futuribile, piace al Napoli ed è stato offerto ad inizio agosto dall’agente Vigorelli. Ci sono margini economici: Matvienko potrebbe arrivare per massimo 20 milioni di euro e non meno di 15 milioni, con uno stipendio da 2 milioni di euro bonus compresi. Al Napoli piace perchè viene visto da centrale e da terzino sinistro, è un profilo che non va accantonato ma il Napoli lo tiene in stand-by perchè deve vendere Koulibaly”