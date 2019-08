Venerato a CN24: "Llorente-Napoli, entro lunedì sarà azzurro! Accordo biennale con opzione, commissioni oltre il milione di euro"

Calciomercato Napoli - Fernando Llorente ed il Napoli, un affare indirizzato verso la fumata bianca? Pare proprio di sì, secondo quanto raccontato a CalcioNapoli24 dal giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato. CalcioNapoli24 ve ne parlò il primo agosto.

"Arrivano nuovi indizi, Fernando Llorente entro lunedì prossimo sarà un nuovo giocatore del Napoli: trapelano velate conferme sulla notizia. Se da una parte Mauro Icardi è più lontano dalla maglia azzurra, dall'altra Fernando Llorente è ad un passo come anticipato domenica sera alla Domenica Sportiva su Rai2.

La novità, tuttavia, è in nuovo accordo tra le parti: non un contratto triennale bensì un biennale da 2,5 milioni di euro all'anno, con opzione per il terzo anno da esercitare solo da parte del Napoli. Complessivamente ammontano a 1,5 milioni di euro le commissioni da dare ai due agenti, Frank Trimboli e Chus Llorente. Insomma, per Llorente al Napoli ci siamo"