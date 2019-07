Venerato a CN24: "Le valutazioni di ADL su James e Ancelotti, Insigne ed Allan da aspettare sino al 15 agosto. Elmas coi soldi di Rog"

Ultime notizie mercato Napoli - Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Calcio Napoli 24 Live trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ieri su James Rodriguez dopo le parole di Ancelotti, ho sempre più il sospetto che il tecnico si sia convinto che questa operazione si farà nonostante le difficoltà. Oggi Giuntoli nel mini vertice di Dimaro ha riferito gli ostacoli del mercato nelle trattative. Il club sa che il giocatore vuole il Napoli ma non si può aspettare all'infinito: il Napoli si sente forte dell'accordo col giocatore ma non puoi tirare troppo la corda. Il Napoli difficilmente prenderà il giocatore a titolo definitivo, basti pensare che deve mettere a bilancio i 42 milioni e l'ingaggio di un giocatore di 28 anni. Però dubito che il Napoli resti con Ancelotti un terzo anno senza vincere qualcosa o almeno lottare per lo scudetto sino all'ultimo giornata.

De Laurentiis è un manager lungimirante: James è un nome fatto da Ancelotti ma potrebbe accadere che il prossimo anno si ritrovi allenato da un altro allenatore, con altre idee tattiche. Sono valutazioni che il Napoli fa e che vanno fatte. Si potrà aumentare la base dell'offerta ma non più di tanto. Confermo che l'Atletico è interessato a James ma non prende Icardi: se prende Rodriguez è ovvio che Correa è di troppo. Napoli e De Laurentiis fermi sul prestito per James Rodriguez.

Rodrigo? E' da valutare ma non è un nome caldissimo. C'è stato un colloquio ma non mi risulta operazione calda.

Icardi? Credo che Wanda preferisca la Juve ma se dovesse decidere Icardi opterebbe per il Napoli: è una mia sensazione. Se la Juve sfumasse, Napoli resta una opzione. Non si tratta di trattative ma di pour parler tra persone che si stimano, si vogliono bene e si conoscono come De Laurentiis e Marotta: De Laurentiis lo voleva al Napoli quando fece fuori Marino. Marotta disse di no perchè poi andò alla Juve.

Elmas? Al 99% sarà un giocatore del Napoli per la prossima settimana, data la tempistica contrattuale del Napoli. Ramadani? Non c'entra niente, si sta occupando di Rog che piace al Genoa. Il Napoli alla fine coi soldi di Rog prende Elmas. Anche la Fiorentina ha seguito Rog. L'offerta del Genoa per Rog è di 15 milioni più bonus ma il Napoli chiede di più.

Sino al 15 di agosto il Napoli può capire se Insigne e Allan resteranno, se i procuratori porteranno offerte interessanti. Non è tardi perchè se arrivasse uno degli agenti con una offerta importante, il Napoli ha il tempo di rimpostare trattative e correre ai ripari. Come con le trattative che vedete ad oggi definite sondaggi, come Correa o Icardi".