Venerato a CN24: "Le ultime su Mertens e Petagna. Sirigu per adesso ha detto no al Napoli"

Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante Speciale Calciomercato trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mertens? Non mi arrivano grandi segnali. Il napoli ha fatto quella proposta e non la cambia. E' più Dries che deve chiamare il Napoli e viceversa. Il Monza mi conferma che Petagna è molto gradito, molto più di Pinamonti. Il Napoli prende tempo perchè vuole capire quanto si spenderà sul difensore. Gli azzurri non vogliono prestito con diritto per Petagna. Simeone? Il Napoli ne sta valutando 4-5 anche all'estero. Non ci sono offerte per Politano, idem Ounas. Sirigu? Napoli ha offerto 250 base più 250 bonus. Lui vuole 1 milione netto".