Venerato a CN24: "Koulibaly? Gli agenti vogliono 9-10mln nel prossimo contratto. Milik-Juventus? Romero può tornare d'attualità. Il rigore su Kulusevski è inventato"

Calciomercato Napoli - Il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“Milik e Bernardeschi? A prescindere dall’agente del bianconero, cambia poco tra stipendio e diritti di immagine: deve essere il calciatore a decidere se andare al Napoli, ed il Napoli decidere se spalmare l’ingaggio alto e risolvere una problematica come i diritti di immagine.

Luca Pellegrini contropartita? Interessa Bernardeschi, molto di più. Se il Napoli non prendesse Gabriel dal Lille, Romero potrebbe essere un nome spendibile. Però la priorità resta Bernardeschi, mentre non mi risultano grandi azzardi su Pellegrini.

Koulibaly e le cifre d’addio? Il Napoli non ha fretta di venderlo e può strappare le migliori condizione, si arriverà alla cessione perchè il calciatore vorrebbe una esperienza da alta Champions League all’estero. I suoi procuratori vorrebbero 9-10 milioni di euro netti nel nuovo contratto, il Manchester City piace dal punto di vista tecnico mentre il Paris Saint-Germain piacerebbe da un punto di vista ambientale. Il City ha già fatto una prima offerta al suo agente, che l’ha portata al Napoli dato che i rapporti con il club dopo l’affare Jorginho sono cambiati. 65 milioni di euro sono pochi, ma dubito che si arriverà fino a 90 milioni: sarebbe una grande operazione, di questi tempi.

Giua e Parma-Napoli? Il primo rigore non si dà perchè Mario Rui non può diventare un fantasma, quello su Kulusevski è letteralmente inventato: chi ha giocato a calcio o calcetto capisce che non c’è dinamica, è assolutamente inventato e non si dà. Ed anche il rigore dato al Napoli non è un rigorone. Un arbitro come Giua faccio fatica a capire come sia arrivato in Serie A: è mediocre, non in malafede, scarso scarso. Forse in assoluto il più scarso del campionato”