Venerato a CN24: "Koulibaly aspetta le offerte di Chelsea e Bayern, escludo la Juve e vi spiego il motivo"

Ciro Venerato, giornalista Rai esperto di mercato, è intervenuto alla trasmissione Speciale Calciomercato su CalcioNapoli24Tv canale 79 del digitale terrestre:

Koulibaly? Il difensore aspetta che il Chelsea o il Bayern faccia una offerta al Napoli. La cifra deve aggirarsi sui 40 milioni per poterlo cederlo. Ad oggi il Chelsea, il Bayern e il Barcellona non si sono palesati con offerte. C'è stata sì una telefonata del Barcellona che ha mostrato il proprio interesse.

Sul rinnovo De Laurentiis formulò una offerta sui 4 milioni che Kalidou ritenne bassa. Il presidente poteva arrivare anche a 5 mln più bonus, così fece capire. Koulibaly non ha nascosto il desiderio di provare una nuova esperienza in un top club. Entrambi convengono sul fatto di non prendere in considerazione la Juventus: ho significative conferme per escludere la Juve.

Ramadani a colloqui con la Juve? Ha tanti calciatori da gestire. Alla Juve piace Koulibaly, è il preferito di Allegri ma i bianconeri sanno che non è trattabile. Uno dei giocatori monitorati dalla Juve è Gabriel, nello stesso ruolo. Al momento la situazione è molto aperta: non posso escludere l'addio di Koulibaly ma all'estero.

Il Chelsea arriva ad offrire anche 7 mln di ingaggio e dubito che stiano facendo la stessa cosa alla Continassa.

Non posso escludere che possa restare e andare in scadenza. De Laurentiis può arrivare anche ad offrire 5 mln più bonus ma si vuole evitare il braccio di ferro. Ad oggi una eventuale cessione di De Ligt al Bayern non mi farebbe felice perchè sono certo che il Chelsea si fionderebbe su Koulibaly.

Il Napoli non lo lascia partire per meno di 40 milioni. Se invece riesce a superare il Bayern per De Ligt andrebbe su un centrale di costo minore.