Venerato a CN24: "Koulibaly, Allan e Fabian messi sul mercato. Su Mertens 5 club di A"

Ultimissime calcio Napoli- Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Koulibaly e Allan hanno problemi fisici, i calciatori non giocheranno dall'inizio contro l'Inter. Mi aspetto Fabian Ruiz e Elmas al fianco di Demme. In attacco tridente di piccoli. Tanti calciatori si sono presi molto tempo per recuperare, come Mertens, Koulibaly e tanti altri. Questi sono i calciatori messi sul mercato da De Laurentiis. Gli agenti si sono attivati per trovare un'offerta più prestigiosa. Il prezzo di Koulibaly cala, ma resta comunque molto alto. Diversi calciatori si sentono meno coinvolti inconsciamente, sentono di essere alla fine di un ciclo. Inter e Juve possono permettersi Koulibaly sulla carta, ma sono coperti. La partita di questa sera potrebbe essere utile all'Inter per incontrare Mertens. Ci sono circa 10 squadre tra Italia e Europa. Le migliori squadre di Serie A hanno contattato l'agente: Milan, Roma, Inter, Juve, Fiorentina

Younes? Vorrei mettermi nella sua testa. Non capisco come si possa rifiutare la Sampdoria per poi correre il rischio di andare in Russia con il Krasnodar. Ora deve decidere se chiudere la stagione in tribuna".