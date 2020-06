Venerato a CN24: "Koulibaly? A 90mln può andare via! Allan non è incedibile, il Napoli lo sostituirà con un giovane. Su Llorente, Callejon e Immobile..."

Calcio - Il giornalista ed esperto di calciomercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“De Laurentiis? Ha sempre valutato tanto Fabian e Koulibaly, dipende dalla base d’asta: una proprietà lancia un messaggio, poi la trattativa e la mediazione può rimodulare richiesta e offerta, soprattutto per Koulibaly. Fabian un altro anno rimarrà, per Kalidou ci saranno altri tipi di valutazioni: per 90 milioni credo che il Napoli potrebbe cederlo, il club sa che il calciatore pensa di aver chiuso il suo ciclo in maglia azzurra.

Le parole di De Laurentiis sul rinnovo di Callejon? Notizie di mesi fa di cui già parlammo: un annuale con opzione e stipendio praticamente uguale. Il calciatore si guarda ancora attorno per migliorare la sua situazione, non dovesse trovare di meglio non escludo possa ripensarci e accettare l’offerta del Napoli. Si investirà su un esterno destro titolare, con Politano già in rosa ritengo difficile un futuro in azzurro per Callejon.

Allan? Non è incedibile nel progetto di Gattuso, per 40-50 milioni potrebbe essere ceduto. L’Atletico Madrid si è fatto sentire con una telefonata, piace a Simeone così come ad Ancelotti e non è da escludere che l’Everton possa fare un tentativo. Forse però le dichiarazioni di De Laurentiis potrebbero non essergli piaciute. Sostituirlo? Il Napoli non vorrebbe un big a cui dare una maglia da titolare: Veretout sarebbe l’ideale, ma la Roma ha altre vicende a cui pensare in questo momento. Ricci dell’Empoli va seguito e piace a tanti, Szoboszlai del Salisburgo piace molto ma il Milan in questo momento è in vantaggio. L’identikit è di un giovane, non un big per rimpiazzare Allan.

Milik va alla Juventus, ma chi arriva al Napoli? Arriverà un attaccante centrale e poi deciderà il futuro di Petagna: potrebbe restare in rosa come terzo centravanti e prendere il posto di Llorente, che non so quanti spazi avrà da qui fino a fine stagione tra Mertens e Milik. A meno che il Napoli non decida di tenerlo e poi dare via Petagna un altro anno, la vedo difficile. Credo che verrà detto ai suoi agenti, di Llorente intendo, di trovargli una squadra all’estero. Osimhen e Azmoun piacciono ma sono extracomunitari, da Castel Volturno mi dicono che la posizione del Napoli su Immobile è di attendismo: si aspetterà la fine del campionato e si seguirà la trattativa sul rinnovo chiesto dal calciatore alla Lazio. Se andrà bene, il Napoli se ne farà una ragione: non dovesse andare bene per qualsiasi motivi, le cose potrebbero cambiare. Così come oggi Lotito chiede 100 milioni per Immobile, magari tra due mesi gli scenari cambiano”