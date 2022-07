Venerato a CN24: "Kim Min-jae-Napoli, anche domani potrebbero saltare le visite mediche: le ultime"

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"Per Kim l'incartamento non è pronto e anche domani dovrebbe saltare le visite mediche. Quei problemi fiscali, legati alla Corea, non sono superati ma il calciatore è del Napoli. Ci sono già tutti gli accordi, il Napoli farà il primo bonifico da 10 mln. Saranno 5 anni di contratto senza clausola. Il problema è l'ingaggio, mi dicono che il lordo sarà di 22 mln. Il Rennes si è rasegnato e ha puntato Theate".