Venerato a CN24: "James pronto a dimezzarsi quasi lo stipendio pur di lavorare con Ancelotti! Ssc Napoli irritata per fuga notizie da Madrid"

Ultimissime calciomercato Napoli svelate dall'esperto Rai, Ciro Venerato. Ecco quanto dichiarazioni ai microfoni di CN24 sull'affare James Rodriguez

Dirigenza del napoli irritata per le fughe di notizie provenienti da Madrid. Ad oggi il Real Madrid non ha accettato prestito con diritto di riscatto fissato dal Napoli. Chiede solo cessione a titolo definitivo o al limite un obbligo di riscatto accompagnato da un prestito molto oneroso. Il Napoli lavora ai fianchi del Real contando su appoggio di Jorge Mendes e volontà del calciatore, disposto a tagliarsi quasi metà dello stipendio pur di lavorare con il suo mentore Ancelotti. Ma ad oggi va segnalata la posizione ufficiale del Real, confermata anche dai dirigenti azzurri: il Real non intende dimettere James Rodriguez in prestito secco con un semplice diritto di riscatto.