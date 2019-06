Venerato a CN24: "Il Napoli non vuole pagare la clausola di Manolas, manca ancora l'accordo! Valutazioni in corso per Mertens in giallorosso"

Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

"Il Napoli ha già selezionato quattro nomi negli ultimi quattro giorni per la difesa: ha sondato in maniera importante Manolas. Il Napoli non vuole pagare la clausola ma vuole anadre a trattare: non è tanto per la cifra della clausola ma per le modalità di pagamento. Il Napoli ad oggi non ha detto sì ma nemmeno no al passaggio di Mertens alla Roma: a tutto c'è un prezzo. Si potrebbero fare della valutazioni. Il problema è che la Roma non valuta mertens 30 milioni di euro. Discorso aperto fino ad un certo punto: la Roma non pare veramente interessata a Mertens ed il Napoli non ha tutta questa voglia di cederlo. Diawara è sul mercato ma Fonseca guarda ad altri profili. Juventus, Milan e Napoli vanno benissimo per Manolas: gli azzurri gli garantiscono 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore vuole 4 milioni per quattro anni, non siamo a distanze siderali. L'accordo con Manolas non c'è ancora".