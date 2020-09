Venerato a CN24: "Hysaj può restare anche in scadenza, Karbownik può arrivare il prossimo anno"

Ciro Venerato di Rai Sport è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Younes vicino al Genoa, resta nei radar. Hysaj può restare anche in scadenza. Si pensa alla cessione di Ghoulam, il Napoli ha bloccato Karbownik ma arriverà solo quando partirà l’algerino. Può approdare in azzurro anche a gennaio o il prossimo anno”.