Venerato a CN24: "Gotze non rientra nei piani di Gattuso, è inadatto al 4-3-3. Sul tedesco c'è la Roma"

Ultimissime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Ecco le ultime circa le trattative in casa azzurra e le voci che vorrebbero i partenopei interessati a Mario Gotze:

"Mario Gotze non rientra nei piani di Gattuso. È una seconda punta inadatta al 4 3 3 dell'attuale tecnico del Napoli. Chi ci pensa seriamente è la Roma: i giallorossi avrebbero già sondato il terreno per il giocatore in scadenza con il Borussia Dortmund".