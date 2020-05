Venerato a CN24: "Giuntoli ha avviato tre trattative, ma c'è un problema sullo slot extracomunitari! Azmoun e Gabriel del Lille nel mirino, il Napoli ha cambiato priorità"

Calciomercato Napoli - Problema extracomunitari per il Napoli? A CalcioNapoli24 il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato fa il punto della situazione:

“Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha avviato trattative per l’attaccante iraniano dello Zenit San Pietroburgo Sardar Azmoun, per l’esterno offensivo brasiliano del Gremio Everton ed il difensore brasiliano del Lille Gabriel Magalhaes, ma ad oggi c’è solo uno slot libero in rosa, quello che lascerà Leandrinho.

In attesa di altri sviluppi, con la firma di Dries Mertens - non ci saranno colpi di scena, intesa ad un metro: va solo individuata la data, non l'esito perchè resta - il Napoli ha cambiato priorità: Azmoun e Gabriel sono ritenuti più avanti di Everton, con il primo che può fungere anche da vice Insigne, oltre che da prima punta come già scritto pochi giorni fa”