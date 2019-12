Calciomercato Napoli, gli aggiornamenti dall'esperto di Rai Sport Ciro Venerato sulle voci di un ipotetico scambio Ghoulam-Politano avanzato da TuttoSport. Ecco alcune dichiarazioni a CN24

"Ghoulam Inter? Pista non realistica. Il terzino non rientra nei piani di Marotta e Ausilio. Troppi dubbi sulle sue condizioni fisiche. L' Inter attiva su altri profili, Alfonso e Darmian in primis. Dalla sede nerazzurra confermano il gradimento per Llorente. Lui o Giroud attesi a Milano".