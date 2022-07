Venerato a CN24: "Futuro Fabian, nessuna offerta arrivata al Napoli ma non escludo una cosa..."

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24, durante lo Speciale Calciomercato:

"Zerbin, Gaetano e Ambrosino. E' ancora presto, non sono una priorità ma situazioni da ultimi giorni di mercato. Fabian? Al monento non c'è nessuna richiesta per lui. Richieste da parte di club italiani e stranieri non ne sono arrivate. L'unica vera offerta è arrivata a gennaio dal Newcastle. Il Napoli non esclude che il suo entourage possa aver avuto qualche contatto in Premier".