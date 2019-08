Venerato a CN24: "Frenata per Hysaj al Valencia, il Napoli vuole l'obbligo di riscatto. Verdi resta in azzurro fino a gennaio, forse anche Tonelli"

Ciro Venerato, collega RAI, ha parlato ai microfoni di

"E' fatta per Llorente. Biennale con opzione per terzo anno legata a 18/ 20 presenze. Biennale pulito, con opzione semplice. Le commissioni riconosciuti agli agenti sono di 1.5 mln. Il Napoli ha fissato la deadline di venerdì, poi si è preso due giorni pur avendolo bloccato la settimana scorsa. Per motivi di coscienza e per accontare De Laurentiis, ha aspetto la decisione dell'Inter e di Icardi. Le possibili decisioni di Icardi non toccheranno il Napoli, ieri l'ha capito anche De Laurentiis dopo un ulteriore colloquio avuto ieri sera con la dirigenza nerazzurra. Altre trattative? Vedo difficile che il Napoli cacci il coniglio dal cilindro. L'operazione Llorente è stata chiusa la settimana scorsa, mancava solo la firma. Si aspettava anche la cessione di Ounas per una questione economica. Il Napoli ha aspettato più Ounas che Icardi. Chiriches? Va al Sassuolo per 9 mln netti più 3 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili per gli obiettivi del Sassuolo. Ad oggi mi arrivano segnali di grande frenata di Hysaj al Valencia. Gli spagnoli premevano per un prestito con diritto o prestito oneroso, mentre il Napoli ha posto delle condizioni perentorie, solo in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 20 mln. Icardi? Non credo resti all'Inter se non per motivi regolamentari. Entro il 2 Marotta e Wanda Nara troveranno una sintesi, la moglie ha capito che deve lasciare Milano e la situazione del prestito potrebbe essere un'occasione ponte per venderlo in futuro. Verdi? Il Toro prenderà un altro calciatore e credo che Verdi resterà a Napoli almeno fino a gennaio. Tonelli? Al momento sarà un'operazione last minute visto che la Fiorentina ha scelto Caceres e il Sassuolo ha presto Chiriches. Può anche restare in azzurro".