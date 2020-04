Venerato a CN24: "Dead line per il rinnovo di Milik, spuntano cifre e maxi clausola! La Juve resta vigile, no del Napoli a tre bianconeri"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista di Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni facendo il punto sulla situazione rinnovo Milik:

"Novità su Milik: dead line per il rinnovo. Entro metà giugno attesa la risposta ufficiale del polacco che fino ad oggi ha declinato le proposte del sodalizio azzurro. Pronti per lui 3.5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Con clausola non inferiore ai 100 milioni. Prendere o lasciare. La Juve continua a seguirlo ma il Napoli non è interessato a Romero, Pellegrini o Bernadeschi".