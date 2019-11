Venerato a CN24: "Conte farebbe carte false per Allan, in stand-by il rinnovo di Fabian: ecco cosa filtra dal Napoli sul mercato in entrata"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live":

"La società al momento non conferma ad ora di voler investire sul mercato. Molto dipenderà anche dal modulo decidendo di virare al 4-3-3 credo serva qualcuno con compiti da regista. Se invece si continuasse con il 4-4-2 e nessun big potesse andare via, non ci saranno variazioni d'organico.

Fabian Ruiz? E' un rinnovo di cui si parla, ma con idee diverse su cifre della clausola e dell'ingaggio. La situazione è di stallo: lo spagnolo chiede tanti soldi ed è attratto da ingaggi da 5-6 milioni mentre il Napoli è arrivato a metà. Da Castel Volturno mi dicono che non c'è fretta perchè non è a scadenza, il club vuole però premiarlo".

"Lobotka, Torreira e Berge? Tra i tre mi piace sicuramente il calciatore dell'Arsenal perchè lo conosco molto bene per averlo vissuto a Pescara. Anche come carattere, Torreira sarebbe ideale perchè ha la garra di Gargano. Allan è molto richiesto, Conte farebbe carte false per portarlo all'Inter ma il Napoli è indisponibile ad intavolare trattative"