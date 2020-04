Venerato a CN24: "Conferme su Junior Firpo! Richiesta alta, potrebbe arrivare con cessioni eccellenti"

Calciomercato Napoli - Malgrado l'emergenza coronavirus, il Napoli, nei limiti del possibile, si muove sul fronte mercato. Ecco quanto riferito da Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Arrivano conferme sulla notizia riportata da Sport. Il Napoli segue con interesse il terzino sinistro del Barcellona Junior Firpo. Ma costa più dei 20 miloni riportati dal quotidiano iberico. Un ostacolo in più per il club azzurro. Senza contare la concorrenza italiana e internazionale. Meno irte altre piste in quella zona del campo. La più gradita resta quella che porta al greco Tzimikas. Ma su Firpo il Napoli resta vigile. Alcune cessioni eccellenti potrebbero garantire maggiore liquidità ai partenopei".