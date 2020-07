Venerato a CN24: "C'è ottimismo per Osihmen, arriverà anche Gabriel! Al Napoli non interessa Saint-Maximin"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, collega di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Tutto procede per il meglio ma il Napoli deve ancora definire cifre e strategie con Osimhen e il Lilla. Partiamo dal nigeriano: dal suo entourage trapela anche oggi immenso ottimismo ma il ragazzo non si è ufficialmente espresso nemmeno oggi. Forse perché è al mare con la sua metà e gli amici più cari. Tra domani e martedì atteso il via libera e poi si passerà a limare i dettagli del contratto non ancora definito.

Osimhen chiede un fisso più alto (il Napoli offre 2.5 mln) e bonus più facili da raggiungere (mezzo milione offre il club azzurro, ma non tutti facilissimi): vuole arrivare vicino a 4 netti totali.

Nel frattempo si tratta anche con il Lille fino ad ora indisponibile all'inserimento di Ounas. Ma Campos nelle prossime settimane potrebbe cedere un esterno della rosa e le cose potebbero cambiare. Ma il Lille valuta poco Ounas e non i 30 valutati dal Napoli. Siamo certi che si troverà una sintesi ma oggi è scorretto affermare che Lille e Napoli abbiano già chiuso.

Per Gabriel forse bisognerà attendere un po' di più. Va prima ceduto koulibaly. Ma anche in questo caso prevale una certezza. Anche il brasiliano arriverà a Napoli (siamo stati i primi a fare il suo nome molte settimane fa) e Gattuso avrà il suo Albiol (Gattuso lo paragona allo spagnolo).

Infine una smentita. Il Napoli non segue Saint-Maximin, mai contattatati gli agenti o il Newcastle"