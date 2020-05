Venerato a CN24: "Belotti non piace nè a Gattuso e nè a Giuntoli. Secondo il Napoli sono voci messe in giro per scatenare un'asta"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista esclusiva a CalcioNapoli24.it:

"Torna a circolare il nome di Belotti e il Napoli trasecola. Grande stima e rispetto per il bomber granata ma non rientra nei piani di Gattuso e Giuntoli. Belotti piaceva molto ad Ancelotti, ma non al nuovo allenatore azzurro che punta ad un centrale offensivo più portato a dialogare con gli esterni del 4-3-3. Mertens ideale per il gioco di Ringhio o al limite uno più o meno simile. Identikit che non corrisponde al centravanti del Toro. Voci messe in giro ad arte secondo il club azzurro per scatenare un'asta".