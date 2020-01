Venerato a CN24: "Anche il Siviglia si fionda su Politano, contatti confermati da Inter e agenti! Nuovo ostacolo per il Napoli"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista esperto di mercato della RAI, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Calcio Napoli 24 Live, su CalcioNapoli24 TV (canale 296 DTT), per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"C'è un nuovo club che ci prova per Matteo Politano: è il Siviglia che è sul calciatore dell'Inter. Contatto fra il ds andaluso Monchi e i dirigenti neroazzurri: la notizia mi viene confermata dai dirigenti dell'Inter e dagli stessi agenti di Politano, Lippi e Pennacchi. Un ostacolo in più per il club azzurro".