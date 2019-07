Venerato a CN24: "Affare James, vi spiego l'atteggiamento di ADL. Napoli rassegnato su Pepè, mai trattato Leao"

Calcio mercato Napoli, parla l'esperto Ciro Venerato. Il collega Rai è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CN24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24

"Meriah e Malcom? Malcom è una voce che non ha fondamento anche se tempo fa Pastorello, che curava gli interessi del calciatore, che propose Meriah. Dal Napoli mi arriva una secca smentita: il Napoli lo ha seguito in passato ma adesso sta guardando altro zone del campo, l'attenzione è rivolta altrove.

Come ad esempio a James Rodriguez. C'è una frase di De Laurentiis: su James siamo in stand by. Questo vuole dire che non è ancora saltato.

Il mio amico De Laurentiis da buon giocatore di poker, ha chiamato Florentino Perez a vedere, a scoprire le carte sul tavolo: dice De Laurentiis 'io lo voglio in prestito ma tu lo vendi davvero all'Atletico? Io non ci credo'.

In effetti a 28 anni per tutti quei soldi, l'operazione di per sè farebbe un po' discutere.

Il problema è che Madrid, i tifosi, non vedrebbero di buon occhio questo passaggio all'Atletico che già sta facendo una grande squadra. Se poi gli vendi anche James Rodriguez ...

Da questo si spiega l'atteggiamento un po' guascone di De Laurentiis, un po' di sfida.

Mi sento comunque di sottolineare che il piano A non è morto, quindi perchè parlare di piano B sul mercato?

Ci sono comunque delle dificoltà. Mendes può lavorare sulla formula ma la decisione spetta al Real, la parola definitiva è dei blancos. Questo mi fa capire che bisogna essere razionali: si è sbagliato prima ad annunciare già fatto l'affare, adesso non può essere annunciato James all'Atletico e il Napoli per spacciato.

Pepè? Il Napoli già si è rassegnato: il calciatore sogna un club più ricco per lui

Leao? Mai trattato dal Napoli.

Icardi? E' una pista che non va mai abbandonata sino a quando leggeremo che la Juve lo ha comprato. Non dico che il Napoli si sente tutti i giorni con Wanda Nara, però si sentono. In questo momento la Juve ha l'accordo col giocatore e sa che l'Inter ha bisogno di vendere anche perchè Conte ha inizia a sbaraitare: non ha attaccanti. La Juve ha i soldi ma si farà avanti appena chiuderà la cessione di Higuain. Lukaku è un giocatore che piace a Sarri. Se La Juve molla Icardi il Napoli deve superare i diritti di immagine.

In uscita? Bisogna vedere le situazioni di Hysaj ed Ounas. Per Verdi c'è sempre il Torino, magari in un incontro in Lega tra Cairo e De Laurentiis"