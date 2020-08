Venerato a CN24: "Karnezis e 3 giovani della Primavera più 47,5 mln per Osimhen, al Napoli andrà un premio per la formazione dei ragazzi ceduti ai francesi"

Il collega della RAI, Ciro Venerato, ha svelato in esclusiva a CalcioNapoli24, tutti i dettagli relativi al pagamento del cartellino di Osimhen:

"20 miloni: questa è la valutazione globale fatta per Karnezis e i 3 primavera azzurri. Non solo. Il 5% che il Lille dovra girare alla FIFA per il fondo solidarietà andrà proprio al Napoli che ha formato i giovani azzurri. Dei 50 milioni da versare al Lille in 5 anni bisogna eliminare altri 2.5 miloni, relativi sempre al fondo FIFA che verserà il club francese e non quello azzurro. Se ci aggiungiamo i 10 miloni di bonus legati solo alla Champions, 2 facili ed 8 quasi impossibili, si arriva alla mega cifra sparata da Aurelio de Laurentiis. 80 mln, virtuali (bonus e 20 miloni relativi ai giocatori) ma 47.5 reali da versare in 5 esercizi".