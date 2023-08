SKY - Veiga-Napoli, affare bloccato! Dal Celta 'accusano' gli azzurri, domani giornata chiave

A Sky Calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa tra il Napoli e il Celta di Vigo per Gabri Veiga, con gli ultimi aggiornamenti:

La serata di oggi è fatta di un po' di timori e di ansie per i tifosi del Napoli.

A poco più di una settimana dal fine del calcomercato, gli azzurri continuano a lavorare per rinforzare la rosa di Garcia. Il nome principale è quello di Gabri Veiga, ma al momento l'affare è bloccato.

L'affare che porterebbe Gabri Veiga al Napoli è al momento bloccato in situazioni contrattuali. Come sappiamo, venerdì i due club avevano raggiunto un accordo verbale che però va formalizzato. Il Celta Vigo fa sapere che il club italiano avrebbe cambiato le condizioni dell'affare ma il Napoli preferisce non commentare.

L'operazione è bloccata al momento: il giocatore, infatti, è ancora in Spagna in attesa della trattativa. La giornata di martedì sarà importante per capire se l'affare possa riprendere o meno.