Valverde, l'agente: "Napoli? Resta al Real Madrid, glielo ha chiesto Zidane! Non ho mai parlato con gli azzurri, zero proposte ufficiali"

Ultimissime calcio Napoli - Edgardo Lasalvia, agente di Federico Valverde, centrocampista uruguaiano del Real Madrid, ha parlato a Gonfialarete.com sul suo assistito.

"Resta al Real Madrid al 100%. Lo ha voluto Zidane che gli ha chiesto personalmente di restare e così sarà, non c'è più alcun dubbio a riguardo. C'è da dire tra l'altro che il Napoli non è mai arrivato a farci una proposta ufficiale per il suo ingaggio, anzi, io personalmente non ho mai parlato con nessuno della Ssc Napoli. Sicuramente il Napoli ne avrà parlato con il Real Madrid e gli sarà stato spiegato che il giocatore non è in vendita perchè Zidane punta su di lui. Non posso confermarlo a nome del Real Madrid, la mia è un'opinione: credo che ci sono stati dei contatti tra i club, ma sicuramente non con me"