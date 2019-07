Valcareggi svela: "Icardi-Napoli, De Laurentiis ha una strategia per comprarlo. Higuain andrà alla Roma"

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Soluzione in prestito secco con il Cesena, Giuntoli è molto contento di questa soluzione. Spesso possa fare una ventina di presenze. Ho parlato con il presidente De Laurentiis: l'ho trovato molto sicuro su James, ma vedo che la cosa ha subito una frenata.

Ho notizie su Icardi: è in esubero per l'Inter, conviene aspettare per il Napoli. Più avanti può costare di meno, i 18 gol all'anno non li perde. Insieme a Milik giocherebbe benissimo. L'Inter non vuole darlo alla Juventus, mentre Higuain andrà alla Roma".