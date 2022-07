"Vai al Napoli, scegli loro". Retroscena Simeone: anche la raccomandazione di papà Diego dietro l'ok immediato

Calciomercato Napoli - Definita di fatto la cessione di Andrea Petagna direzione Monza, si spiana la strada per Simeone in direzione Napoli. E' praticamente tutto fatto come assicura La Repubblica oggi in edicola, manca solo il via libera con la casella in attacco vuota che potrebbe liberarsi proprio entro lunedì.

Mercato Napoli, papà Diego raccomanda Simeone