Under-Napoli, prima offerta di ingaggio al calciatore ma c'è distanza con la Roma: cifre e dettagli [ESCLUSIVA]

Ultime calciomercato Napoli. Cengiz Under è uno dei profili attenzionati dal Napoli per sostituire il partente Callejon. L'attaccante turco della Roma è in uscita dai capitolini, costretti ad ottenere importanti plusvalenze a stretto giro per sistemare il bilancio ed iscriversi al prossimo campionato.

Cengiz Under

Under-Napoli, le ultime

In ottica di un abbassamento del monte ingaggi, inerente il sempre più probabile mancato introito dei proventi Champions, la Roma è alle prese con un' importante mercato in uscita per far quadrare i bilanci. Al momento i giallorossi valutano il giocatore oltre 30 milioni, consapevoli che il 20% della cifra ottenuta dovrà essere girato all' Istanbul Basaksehir (ex squadra di Under): con il Napoli la distanza è ancora ampia, visto che gli azzurri valutano il calciatore non più di 20 milioni e proveranno a giocare al ribasso forti della situazione economica tutt'altro che florida della compagine di Pallotta. Sul giocatore non c'è però solo il pressing degli azzurri: oltre alla Juventus, anche in Bundesliga ed alcuni club di Premier League hanno palesato il proprio interesse per l'esterno offensivo.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, la dirigenza partenopea, in occasione delle negoziazioni per il rinnovo di Nikola Maksimovic (che condivide con Under lo stesso agente Fali Ramadani), ha provato a sondare il terreno per verificare la disponibilità del calciatore ad un trasferimento alle pendici del Vesuvio: sul piatto un quadriennale da circa 3 milioni a stagione (compresi bonus), che permetterebbe ad Under di guadagnare qualcosa in più rispetto a quanto percepito attualmente in giallorosso (2.5 milioni).

Conti alla mano si tratterebbe quasi delle stesse cifre che al momento vengono spese per Josè Callejon, con la differenza sostanziale di età tra i due profili: il classe '97 attende ma il suo futuro appare sempre più lontano da Roma. Il Napoli studia la mossa giusta e intanto fiuta il colpo...