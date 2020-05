Umtiti-Napoli, Gazzetta: Setien non lo ritiene più idoneo, avrebbe dato l’assenso alla cessione

Calciomercato Napoli - Dalla Spagna arriva l’indiscrezione che il Napoli sarebbe interessato a Samuel Umtiti, centrale difensivo del Barcellona. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Secondo il Mundo Deportivo Setien, il tecnico blaugrana, non lo ritiene più idoneo per il suo progetto e avrebbe dato l’assenso alla cessione. Il difensore potrebbe essere inserito in un’offerta per Koulibaly. Un’ipotesi parecchio remota, perché il senegalese è molto interessato alla Premier League. Prima dello stop imposto dal Covid 19, Umtiti aveva sommato soltanto 11 presenze nella Liga"