Torino forte su Mario Rui: Mazzarri spinge per il portoghese, si può chiudere sui 13 milioni

Calciomercato Napoli, è tempo di valutare anche le operazioni in uscita. La SSC Napoli pensa a come rifinire la rosa anche sotto questo aspetto e Mario Rui è uno degli indiziati speciali, per la volontà di rinnovamento che ha espresso Aurelio De Laurentiis sulle fasce.

ULTIMISSIME MERCATO NAPOLI: MARIO RUI VERSO IL TORINO

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il Torino sarebbe molto forte sul terzino portoghese di proprietà del Napoli. A spingere per Mario Rui è lo stesso allenatore Walter Mazzarri che lo preferirebbe anche perché meno costoso rispetto a Lazzari della SPAL. La cifra della possibile chiusura dell'affare è intorno ai 13 milioni di euro.

