Ultime news calciomercato - Giornata di lavoro sul mercato per il Napoli, che dopo aver chiuso per Leander Dendoncker, fatto passi in avanti per Nehuen Perez e definito il rinnovo di contratto di Matteo Politano, ha anche chiuso per le cessioni in prestito di Popovic e Zerbin al Monza.

Lo annuncia Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calcio mercato di Sky Sport:

"Domani visite e firme per Alessio Zerbin e Matija Popovic con il Monza".