ULTIM'ORA - Torino, Verdi è arrivato negli uffici di Cairo a Milano [VIDEO]

Ultim'ora da Sky Sport. Simone Verdi è arrivato nella sede del Torino: è salito negli uffici di Cairo a Milano. Trattativa partita dall'inizio del calciomercato estivo, Simone è appena arrivato negli uffici per incontrare il presidente dei granata. Era il primo obiettivo del Torino, il Napoli ha sempre tenuto fisso il prezzo a 25 milioni di euro.

Verdi al Torino, è arrivato all'incontro con Cairo

Simone Verdi ha quindi raggiunto l'agente Donato Orgnoni, che sta incontrando Urbano Cairo già da circa un'ora. Incontro in corso per limare tutti dettagli, l'operazione si sta completando. Il contratto verrà firmato dal giocatore e poi inviato via mail nella sede del calciomercato.

