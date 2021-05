Ultim'ora Tmw - Lazio, accelerata per un biennale a Gattuso! Incontro per trovare l'accordo, si va verso la fumata bianca

Ultimissime calcio mercato - Si parla addirittura già di fumata bianca in arrivo, per l'approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. Dopo le perplessità dell'allenatore attualmente al Napoli sull'offerta della Fiorentina, adesso è la squadra di Lotito a farsi avanti con insistenza.

A raccontare i dettagli della trattativa fra Gattuso e la Lazio, è con un'ultim'ora Tmw:

La Lazio fa sul serio per Gennaro Gattuso. C’è stata un’accelerazione importante. A giorni incontro tra le parti nel tentativo di trovare un accordo, ma le sensazioni affinché si possa arrivare alla fumata bianca su base biennale sono buone. Tanto passerà dal confronto con Simone Inzaghi per verificare se ci saranno le condizioni per proseguire insieme. Tutto su Gattuso, Lotito prova ad accelerare...