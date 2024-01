ULTIM'ORA TMW - E' fatta per Traorè, agenti in arrivo a Napoli per chiudere la trattativa!

Calciomercato Napoli - Ultim’ora Tuttomwercatoweb: gli agenti di Hamed Traoré sono in arrivo in città per chiudere la trattativa con Aurelio De Laurentiis. Il giocatore ha detto sì e lo stesso Bournemouth, club che ne detiene il cartellino, ha interesse nel farlo giocare girandolo così in prestito secco.

Mercato Napoli, è fatta per Traoré

Così dodici mesi dopo il trasferimento in Premier League per un’esperienza in realtà non così esaltante come avrebbe sperato, l’ex Sassuolo avrà un’occasione di rilancio in azzurro. Operazione che dovrebbe essere slegata dall’affare Samardzic. Traoré è praticamente del Napoli: in esclusiva vi avevamo già fornito dettagli dell'operazione.