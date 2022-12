ULTIM'ORA Sportitalia - Sirigu il sogno della Reggina: la risposta del Napoli

Il Napoli ha Salvatore Sirigu come secondo portiere che potrebbe dire addio, tanto calciomercato tra Serie A e B attorno all'esperto portiere italiano.

Ora arrivano degli aggiornamenti da Sportitalia sul Napoli e il futuro di Sirigu che piaceva alla Salernitana, che ha poi preso Ochoa e adesso spunta anche la Reggina di Pippo Inzaghi che sta lottando per la promozione in Serie A.

Napoli: Sirigu piace alla Reggina

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, sul suo sito ufficiale rivela un'indiscrezione di mercato del Napoli e Salvatore Sirigu:

"La Reggina potrebbe prendere un altro portiere, liberando Ravaglia in prestito dal Bologna. La novità è che un posto importante nella lista è del brasiliano Nicolas che lasciò la Reggina a parametro zero per andare al Pisa. Ora in Toscana è chiuso da Livieri che ha ribadito di essere il titolare intoccabile, uno degli artefici del gran momento della squadra di D’Angelo.

Nicolas è in scadenza, la Reggina potrebbe proporre un biennale. A meno che non ci siano margini per un profilo ancora più importante: il sogno è Salvatore Sirigu che il Napoli non intende cedere (questa la volontà del club azzurro, ndr.), ma dipenderà dalle offerte".