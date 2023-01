Ultim'ora Sky - È fatta, ecco la data dello scambio Gollini-Sirigu fra Napoli e Fiorentina

Calciomercato Napoli - Con Gollini in azzurro, Salvatore Sirigu passerà in prestito alla Fiorentina, ormai è tutto definito: prestito secco e affare in dirittura d'arrivo. Ma l'annuncio dello scambio fra Napoli e Fiorentina slitta di qualche giorno: non dovrebbe avvenire prima di questo weekend di Serie A.

Gollini al Napoli: la data

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha annunciato la data dell'arrivo di Gollini al Napoli nello scambio con Sirigu alla Fiorentina. Questo l'annuncio nel corso di Calciomercato - L'Originale:

"Lunedì si chiude lo scambio: lunedì è il giorno di Gollini al Napoli e di Sirigu alla Fiorentina".

Scambio Gollini-Sirigu

Sirigu-Fiorentina, slitta l'annuncio: il motivo

A raccontare il motivo del mancato imminente annuncio di Sirigu alla Fiorentina è TMW: