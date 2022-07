Ultim'ora Repubblica - Kepa ha salutato i compagni, arriva in Italia entro martedì! Contatti in corso Napoli-Chelsea per chiudere

Calciomercato Napoli - Con un'ultim'ora di pochi minuti fa, Repubblica annuncia l'imminente chiusura dell'acquisto di Kepa. Il portiere dovrebbe essere in Italia nelle prossime 48 ore, ecco cosa manca per la chiusura del nuovo acquisto dei partenopei.

Kepa

Kepa-Napoli, contatti per chiudere

Contatti in corso tra il Napoli e il Chelsea per chiudere la trattativa Kepa, lo annuncia Repubblica:

"Il portiere spagnolo ha scelto il Napoli, salutato i compagni ed è pronto ad arrivare in Italia. L’obiettivo, da parte del presidente De Laurentiis, è quello di far arrivare entro martedì il calciatore in Italia. C’è da limare ancora qualche dettaglio riferito ai bonus, ma la strada è tracciata e al traguardo manca sempre meno".

Si può infatti chiudere oggi per l'arrivo di Kepa Arrizabalaga alla SSC Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione on line di Repubblica, infatti, l'accordo con il calciatore è stato raggiunto nella serata di ieri, quello con il Chelsea è vicino. Oggi quindi si può chiudere, con il portiere pronto ad arrivare in Italia per svolgere le visite mediche.