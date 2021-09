Ultim'ora Mediaset - Ribery-Salernitana, lunedì visite mediche e firma! Ecco quanto guadagnerà

Calciomercato Serie A - Ci siamo, come vi abbiamo anticipato in esclusiva, Ribery è ad un passo dalla Salernitana. A confermarne i dettagli, poco fa, la redazione di Sport Mediaset:

"Franck Ribery resta in Serie A: svestita la maglia della Fiorentina dopo la scadenza del contratto, il 38enne francese ha scelto di accettare l'offerta della Salernitana scartando quella dei turchi del Karagumruk (che hanno appena preso Karamoh in prestito dal Parma). Per l'attaccante pronto un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il 2023 e uno stipendio da 1,5 milioni di euro più bonus.

C'è ancora qualche dettaglio da sistemare ma l'ottimismo di entrambe le parti è massimo, tanto che Ribery è atteso lunedì a Salerno per le visite mediche, la firma sul contratto e il club sta organizzando il primo contatto coi tifosi che non vedono l'ora di festeggiare un grande colpo".